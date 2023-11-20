Рэперу Гуфу грозит уголовное дело за оскорбление чувств верующих: он записал извинения (видео)

Рэпер Гуф угодил в скандал: музыкант опубликовал в сторис Instagram видео с молитвы священнослужителей под собственный трек про наркотики, передает NUR.KZ.

Видео молитвы православных священнослужителей с альтернативным музыкальным сопровождением оскорбило чувства верующих, после чего на Гуфа свалился шквал гневных комментариев, и рэперу пришлось извиняться. В треке рэпер поет о запрещенных веществах.

Видео с извинениями Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа - прим.) опубликовал в свой Instagram. 44-летний музыкант сказал, что выложил видео "по неосторожности", и что монтировал ролик он не сам, а просто нашел его в Сети.

"Был неправ. Каюсь", - гласит подпись под "извинительным" роликом.

Между тем, неосторожный поступок рэпера может обернуться уголовным делом. Mash сообщает, что правозащитники написали обращение в Следственный комитет РФ с просьбой наказать Гуфа по статье "Оскорбление чувств верующих", а также проверить песню на пропаганду употребления наркотиков.

Также они попросили отменить ближайший концерт рэпера в Москве, который запланирован на 14 декабря. По словам инициатора обращения, действия Гуфа являются кощунственными.

На днях бывшая супруга Гуфа похвасталась прессом на фото в купальнике.