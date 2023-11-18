Бывшая жена Гуфа похвасталась прессом на фото в купальнике

Бывшая жена российского рэпера Гуфа певица Айза-Лилуна Ай опубликовала новые фото в купальнике и похвасталась подтянутой фигурой, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в профиле Айзы в Instagram.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость продемонстрировала подписчикам подтянутую фигуру и плоский живот, на котором виден рельефный пресс.

Звезда предстала перед камерой позирующей на фоне моря в раздельном купальнике, оформленном ярким принтом и завязками.

В своей публикации певица обратила внимание подписчиков на то, как важно следить за своим здоровьем. Айза подчеркнула, что очень рада, что тренд на поддержание здоровья достаточно популярен среди молодого поколения.

А подписчики оценили старания знаменитости и осыпали ее комплиментами.

"Бомба", "Вот так рельеф", "Айза, вы - супер! Так держать", "Тело мечты", "Просто идеальная", "Как можно быть такой крутой", "Божественная форма", - написали они.

По информации "Вокруг ТВ", Айза родилась в Грозном 10 декабря 1984 года. Переехав с семьей в Москву, с 2000 по 2002 год училась в московской школе здоровья № 1941. Окончила факультет экономики и права в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ).

Когда Айза и Гуф познакомились и встречались какое-то время. Девушка не знала, что он принимает наркотики, но после того, как он признался ей в этом, она помогла ему выкарабкаться и завязать с употреблением.

После пяти лет брака 33-летний рэпер Guf (Алексей Долматов) и 28-летняя Айза Долматова приняли решение расстаться. В октябре 2015 года Айза вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал 36-летний серфер и бизнесмен Дмитрий Анохин, с которым Айза встречалась более полугода.