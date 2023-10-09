Асель Аскар рассказала, чем закончился конфликт с ее участием в фитнес-зале в Алматы

Казахстанский блогер Асель Аскар рассказала в Instagram, чем закончился конфликт с ее участием в фитнес-зале. Она отметила, что она и ее обидчик принесли друг другу извинения, передает NUR.KZ.

Напомним, в середине августа Асель Аскар заявила, что ее избили в фитнес-зале в Алматы. По словам блогера, ее мобилограф снимала тренировку с ней в зале, а незнакомому мужчине не понравилось, что он может попасть в кадр.

Словесная перепалка переросла в конфликт - Асель и мужчину разнимали другие посетители зала. Позже стало известно, что обидчика Асель арестовали на 15 суток.

Блогер также призвала пользователей Казнета извиниться перед борцом Мансуром Шадукаевым, ведь некоторые решили, что он избил Асель в фитнес-зале.

Сторис Асель Аскар. Скриншот: instagram.com/assel.askar

Подписчики поинтересовались у Асель, чем же закончился конфликт.

"Он по закону ответил за оскорбление моей чести в общественном месте. После он принес свои извинения и я его извинения приняла. В свою очередь, я тоже извинилась и конфликт был исчерпан", - рассказала она.