Конфликт в фитнес-клубе в Алматы: обидчика Асель Аскар арестовали

Асель Аскар. Кадр видео: instagram.com/assel.askar

Ранее казахстанская актриса Асель Аскар заявила, что некий мужчина нанес ей несколько ударов в фитнес-клубе. Его арестовали на 15 суток, сообщается на официальном сайте суда города Алматы.

В суде Алматы сообщили, что Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям было рассмотрено административное дело в отношении М. по факту мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП).

"Судом установлено, что в августе текущего года в фитнес-клубе города гражданин М. устроил скандал, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к присутствующей клиентке А., нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.

В судебном заседании М. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и частично раскаялся в содеянном", – говорится в сообщении.

Так, постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоАП. На него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее казахстанская актриса и блогер Асель Аскар заявила, что ее оскорбили и избили в одном из алматинских фитнес-клубов.

По словам девушки, ее мобилограф снимала тренировку с ней в зале, а мужчине не понравилось, что он может попасть в кадр. В итоге словесная перепалка обернулась серьезным конфликтом – Асель и мужчину разнимали другие посетители зала.

Добавим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2032901-oskorblyal-zapugal-nas-asel-askar-zayavila-ob-izbienii-v-fitnes-klube-video/