Волочкова объяснила, почему дочь не хочет видеть ее на своем выпускном

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Дочь российской балерины Анастасии Волочковой отказалась приглашать звездную маму на свой выпускной бал. Артистка прокомментировала ситуацию в Instagram, передает NUR.KZ.

Анастасия Волочкова объяснила причину, по которой дочь запретила ей приходить на выпускной вечер. По ее словам, девушка не хочет, чтобы знаменитая мама отвлекала на себя внимание.

"Позвольте мне объяснить причину, по которой моя дочь Ариадна Волочкова, носящая мою фамилию, не хочет видеть меня на своем выпускном. В разговоре со мной она объяснила эту причину. Эта причина заключается не в том, что я плохая мама. Мама я замечательная у нее. И самую главную роль я выполнила. Роль материнства. Она не хочет видеть меня по той причине, что, как она сказала, если я появлюсь на этом выпускном, то я отвлеку внимание от нее", - рассказала Анастасия.

Балерина поведала, что своей дочери она дала все в этой жизни и старалась воспитывать ее добрым и отзывчивым человеком. Однако, как выразилась Анастасия, ее старания обернулись против нее самой.

"Я-то человек состоявшийся. Я балерина. Я прославляла всю Россию на всех мировых сценах. И я достигла самого главного - признания публики и любви людей. И любят меня люди за мою искренность. Моей дочери я показала все спектры всего, что только есть в этом мире. Моя дочь не имеет права ни на что жаловаться, потому что она родилась с золотым тазиком. У нее изначально с рождения было абсолютно все. И я хотела воспитать в моей дочери человека, который будет сострадательным, добрым, отзывчивым. Я возила ее в детские дома, чтобы она увидела, как живут другие дети. Но теперь эта сострадательность выразилась абсолютно в другую сторону по отношению ко мне. Я стала злейшим врагом по причине своей успешности и популярности", - заявила танцовщица.

Волочкова добавила, что испытывает чувство боли от несправедливости всей ситуации. Но она лучше предпочтет успех, чем подобное отношение близких людей.

"Мне горько, мне больно до слез, потому что это несправедливо. Я горда тем, что я - Анастасия Волочкова. Почему-то из меня делают врага, я этого вообще не понимаю. Вы должны мне спасибо сказать. Я всем все сделала: и маме моей, и папе, и дочери, и бывшему мужу. Я вам больше ничего не должна. Да, для меня это боль, но я иду по жизни своим путем. Я предпочту успех, чем в своей семье собственной жить как с врагом. С людьми, которые вместо благодарности за все, что я сделала, просто меня предали и сделали из меня врага", - сказала она.

Как известно, Ариадна живет отдельно от Анастасии. Несколько лет назад девочка переехала к своему отцу Игорю Вдовину и его новой семье.

Напомним, мы также писали, что Анастасию Волочкову захейтили после очередного провокационного кадра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2022216-volochkova-obyasnila-pochemu-doch-ne-hochet-videt-ee-na-svoem-vypusknom/