"Почему нельзя красивые фото выкладывать?": Волочкову захейтили после очередного провокационного кадра

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова так часто получает критику от хейтеров, что давно научилась не реагировать на их комментарии. Однако отсутствие реакции не останавливает подписчиков - свежие фото балерины почти всегда получают порцию негатива в комментариях, передает NUR.KZ.

Отдыхающая на Мальдивах артистка поделилась с поклонниками в Instagram снимком, на котором она делает свой излюбленный шпагат около каменной ограды.

"Посторонним вход запрещен!" - посмеялась Волочкова.

В комментариях Анастасия вместо восхищения ее физическими способностями получила порцию отборного хейта.

"Ну почему нельзя красивые фото выкладывать? Без шпагата в купальнике, да еще и на фоне всего подряд", "Как она надоела с этим шпагатом", "Надо пометить все заборы", "Ой, шпагатовна", "Поражаюсь, как можно себя так низко «нести»? Ведь реально красивая женщина с хорошей фигурой для ее возраста! Каждый день одно и тоже, ничего интересного и познавательного не узнаешь на странице Анастасии", - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2005666-pochemu-nelzya-krasivye-foto-vykladyvat-volochkovu-zaheytili-posle-ocherednogo-provokatsionnogo-kadra/