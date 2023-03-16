"Больше с ним ребенка не оставлю": поступок брата разгневал Байзакову

Айжан и Алихан Байзаковы. Фото: instagram.com/baizaakov

Айжан Байзакову разгневал поступок брата. Блогерша оставила сына под присмотром брата Алихана, после чего обнаружила на лбу мальчика синяк. Об этом она высказалась в Instagram, передает NUR.KZ.

Во время отдыха в Дубае блогерше потребовалось срочно отлучиться по делам. Ей пришлось попросить брата о помощи - приглядеть за сыном Аланом.

"Мы вчера Алихана предупредили, что с утра оставим Аланчика, чтобы он ответственно посмотрел за ним. Мы еще торопились, нам нужно было ехать по делам. И что вы думаете? Приезжаем к нему в отель — Алихана нет, только его друзья. Пришло оставить его друзьям. Вот такой безответственный Алихан", — поделилась Айжан.

Видео взято со страницы Айжан Байзаковой в Instagram

По возвращении обратно блогерша обнаружила у сына огромный синяк на лбу.

"Вот я оставила Алана, смотрите, какой огромный синяк!" — возмутилась Байзакова.

Позже звезда соцсетей подытожила, что больше не собирается доверять ребенка брату.

"Больше с ним ребенка я не оставлю: фингал и непонятные пацанские загоны", — написала инстадива.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013084-bolshe-s-nim-rebenka-ne-ostavlyu-postupok-brata-razgneval-bayzakovu/