Казахстан и Кыргызстан перепутали на конкурсе "Мисс Вселенная" (видео)

Алтынай Ботоярова. Фото: instagram.com/missuniverse

От Кыргызстана на международный конкурс красоты "Мисс Вселенная" в Новый Орлеан (США) поехала Алтынай Ботоярова. Во время демонстрации национального наряда ведущая ошибочно представила девушку, как участницу от Казахстана.

Видео опубликовала на своей странице в Instagram сама Алтынай Ботоярова. На нем можно услышать, что ее несколько раз представляют конкурсанткой от Казахстана, а не Кыргызстана.

Позже организаторы "Мисс Вселенная" на своей официальной странице в Instagram извинились за недоразумение.

"Мисс Вселенная" гордится тем, что является организацией, которая предоставляет женщинам платформу для демонстрации своей культуры миру. Наша команда приносит извинения Кыргызстану за то, что не смогла правильно произнести название страны во время недавнего предварительного турнира в Новом Орлеане. Наша команда обещает стать лучше", - отметили организаторы.

Они добавили, что Алтынай Ботоярова учится на дизайнера, а также является профессиональной моделью и активисткой в Кыргызстане. Для своего национального костюма девушка выбрала образ белого лебедя - символа чистой и верной любви.

Напомним, в этом году Казахстан не принимает участие в международном конкурсе, так как Диану Ташимбетову из-за скандала дисквалифицировали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2005355-kazahstan-i-kyrgyzstan-pereputali-na-konkurse-miss-vselennaya-video/