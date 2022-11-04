Решетова написала пост о токсичных людях, который сочли ответом для бывшей свекрови

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель Анастасия Решетова опубликовала пост-размышление, который многие пользователи соцсети посчитали ответом, предназначенным для матери Тимати, передает NUR.KZ.

Накануне мать Тимати написала пост, в котором затронула тему воспитания детей. Подписчики Симоны сразу увидели в нем попытку задеть Анастасию Решетову, мать ее внука.

Всего через несколько часов после этого в Instagram Решетовой появился пост о токсичных людях.

"Чувство внутренней, глубоко засевшей обиды или же просто беспричинной неприязни непременно и повсеместно разрушает человека. И гораздо более, нежели того, на кого эти токсичные эмоции направлены. Поймала себя на мысли, что, когда сталкиваешься с гнетом таких «токсичных» людей, начинаешь ценить свою неспособность к этому и в очередной раз испытываешь благодарность родителям за то, что воспитали тебя с таким легким сердцем", - высказалась Настя.

Пользователи соцсети сразу решили, что эти слова предназначены Симоне, матери Тимати.

"А вот и ответочка прилетела", "Обменялись любезностями", "О, ответный пост. Настя - молодец", "Интересно, почему Симона такие посты не посвящает Алене?", "Вы красотка. Симона как обиженная на жизнь бабка сидит и пытается задеть вас, а вы двигайтесь вперед", "У вас какое-то негласное общение в соцсетях с Симоной", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1995779-reshetova-napisala-post-o-toksichnyh-lyudyah-kotoryy-sochli-otvetom-dlya-byvshey-svekrovi/