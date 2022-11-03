"Камень в Настин огород": мать Тимати осудили за пост о детях, воспитывающихся отцами и нянями

Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona280

Мать Тимати написала пост, в котором затронула тему воспитания детей. Подписчики Симоны сразу увидели в нем попытку задеть Анастасия Решетову, мать ее внука, передает NUR.KZ.

"Продолжая наблюдать за окружающими, вижу интересную тенденцию. Детей воспитывают няни, по сути, это чужие женщины со своим менталитетом, которые вынуждены подстраиваться под требования родителей. Вы верите, что после этого детям будет ближе мама, а не тетя, которая проводит с ним все время?

По моему опыту, няня замещает родителей и становится главной в жизни ребенка, так, кстати, было со мной. Все разговоры о карьере и бизнесе - лишь красиво звучащие отговорки для себя и окружающих. На мой взгляд, это показатель родительской незрелости. И еще одно интересное наблюдение: все чаще я встречаю пап, которые одни воспитывают детей. К чему все это приведет, ваши версии?" - высказалась Симона в своем Instagram.

Подписчики разглядели в посте матери Симоны упрек в адрес Анастасии Волконской - модель часто находится в разъездах и вынуждена оставлять маленького сына с другими людьми.

"О, камень в Настин огород", "Я не восхищаюсь этими постами, я, наоборот, вижу обиженного взрослого человека, который не может принять чужого ребенка", "А вам не кажется, голубушка, что у всех своя жизнь и право на ошибки?! И за "женской мудростью" может стоять "банальная зависть", "К чему этот пост, вообще не ясно. Вы взрослая женщина, некрасиво здесь высказывать свои обиды, ведь понятно, что вы про Настю", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1995631-kamen-v-nastin-ogorod-mat-timati-osudili-za-post-o-detyah-vospityvayuschihsya-ottsami-i-nyanyami/