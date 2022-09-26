"Базар жоқ, я свой": блогер Курчанов пожаловался на хейт после объявления мобилизации в России (видео)

Евгений Курчанов. Кадр видео: instagram.com/ekurchanov

Российский блогер Евгений Курчанов, живущий в Алматы с весны, рассказал, что столкнулся с хейтом после объявления мобилизации в его родной стране. Евгений напомнил, что он переехал в Казахстан "еще до того, как это стало мейнстримом", передает NUR.KZ.

Курчанов переехал в Алматы весной этого года. В июле он опубликовал видео, в котором сравнил Алматы с Москвой и перечислил пять вещей, которые нравятся в Казахстане больше, чем в России. В их число вошли алматинские горы, ритм жизни, гостеприимство местных жителей, продолжающие работу сети быстрого питания и соцсети, а также более теплая погода.

В своем Instagram Евгений рассказал о проблеме, с которой столкнулся после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Он записал видео в казахском национальном костюме с беркутом в руках.

"Сәлеметсіз бе? Токаев, тенге, это ваш любимый казахский блогер Жандос Курчанов. В последнее время мои комментарии с таких: "Все, теперь вы наш человек! Welcome home" - поменялись на вот такие: "Убежал в Казахстан", "Не добро пожаловать", "Из-за мобилизации?".

Дело все в том, что сейчас тема "казахи и русские" стала очень актуальна. И TikTok начал продвигать мои старые ролики, а люди думают, что это я сейчас такое снимаю, и, соответственно, начинают мне такое писать. Дорогие мои друзья, я тут был до того, как это стало мейнстримом, поэтому базар жоқ, я свой", - пояснил блогер.

Подписчики Курчанова поддержали его.

"Это свой, не обижайте его", "Конечно, свой. Мы к вам уже привыкли", "Это наш русский, тем более он старается изучать наш язык и культуру плюс обучает английскому языку (не фигней страдает, а работает)", "Уже наших не трогать!", "Как мило говорит "я свой", "Жандос, базар жоқ", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1989510-bazar-zhoq-ya-svoy-bloger-kurchanov-pozhalovalsya-na-heyt-posle-obyavleniya-mobilizatsii-v-rossii-video/