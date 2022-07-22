"Таких красивых гор там и близко нет": российский блогер сравнил жизнь в Алматы и Москве

Евгений Курчанов. Фото: instagram.com/ekurchanov

Российский блогер Евгений Курчанов, на данный момент проживающий в Казахстане, сравнил Алматы с Москвой. Он перечислил пять вещей, которые нравятся ему здесь больше, чем в России, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Евгений назвал плюсы проживания в южной столице Казахстана.

"Я прожил в Алматы два месяца и вот пять вещей, которые мне здесь понравились намного больше, чем в Москве. Первое: природа в Алматы просто какая-то нереальная. В Москве, прожив какое-то время, ты начинаешь ныть, потому что у тебя есть только парки, в которых куча людей. Все. Таких красивых гор там и близко нет.

Второе: в Москве большинство людей живут, как белки в колесе. То есть если ты хочешь, например, с другом встретиться, тебе нужно за неделю там планировать эту встречу. И то, скорее всего, когда вы будете там сидеть, он через час тебе скажет, что ему нужно ехать по делам дальше и так далее. Все делается по таймеру, и мне вот лично это не особо сильно нравилось. Тут темп менее такой суетной, и это классно, я считаю", - заявил блогер.

Еще одним преимуществом жизни в Алматы Курчанов счел гостеприимство местных жителей.

"Третий пункт из этой же серии: люди здесь очень гостеприимные, реально, постоянно тебя там и сводят куда-то, и заплатят за тебя, и расскажут, покажут. Просто очень-очень приятно", - признался он.

Четвертым плюсом Евгений назвал тот факт, что в Казахстане работают известные сети fast-food, а также функционируют TikTok и Instagram без необходимости использования VPN.

"Ну, и пятое: если в Москве 70 солнечных дней, то в Алматы их 220. Я уже немножко соскучился по вот этим вот дождикам, которые целый день идут, но все равно это прям очень классно, когда много солнца. Не нужно пить витамин D", - резюмировал блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979787-takih-krasivyh-gor-tam-i-blizko-net-rossiyskiy-bloger-sravnil-zhizn-v-almaty-i-moskve/