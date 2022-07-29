Женщина, обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск

Боб Дилан. Фото: Dave J Hogan/Getty Images for ABA

Жительница США, обвинившая в прошлом году Боба Дилана в сексуальном насилии, которое, по ее словам, произошло 57 лет назад, решила отозвать свой иск, передает Billboard.

В августе прошлого года стало известно, что некая JC подала иск против Боба Дилана, утверждая, что весной 1965 года певец на протяжении шести недель издевался над ней в отеле "Челси" в Нью-Йорке.

Это, по ее словам, нанесло ей "эмоциональную и психологическую травму" на всю жизнь.

К слову, в 1965 году истице было 12 лет, а Дилану - 20 лет.

Тогда адвокаты Дилана назвали ее обвинения ложью. Рок-историки предоставили доказательства того, что певец отсутствовал в Нью-Йорке большую часть мая и апреля 1965 года, давая концерты за границей и в других городах США.

На слушаниях 28 июля JC внезапно отозвала свой иск. Это случилось сразу после того, как ее уличили в уничтожении ключевых доказательств и пригрозили штрафом. Ее адвокаты не ответили на запрос Billboard.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1980844-zhenschina-obvinivshaya-boba-dilana-v-seksualnom-nasilii-otozvala-isk/