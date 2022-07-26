"Других мотивируешь, а сама разведенка": Айжулдыз Адайбекова ответила пяти хейтерам

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Айжулдыз Адайбекова ответила пяти хейтерам, которые недовольны образом жизни девушки и пишут ей неприятные вещи. Актриса отметила, что, пока другие люди ее хейтят, она в это время добивается своих высот и делает добрые дела, передает NUR.KZ.

Один из хейтеров заявил девушке в Instagram, что она "других мотивирует, а сама разведенка, личная жизнь хромает".

"Пока ты хейтишь мою судьбу и осуждаешь мою жизнь у себя на кухне, я выпустила свой дневник, две книги-бестселлера, которые везде распроданы, мерч и выпустила 110 тысяч студентов. Заработала свои миллионы. Что, слабо?" - ответила на это Айжулдыз.

Другой хейтер спросил у актрисы, кого она "из себя строит".

"Пока ты меня хейтишь, я оставила своего годовалого сына, езжу в 40 градусов жары в другие города, чтобы дать хоть какую-то мотивацию людям", - заявила селебрити.

Девушка добавила, что имеет возможность дарить фанатам браслеты за миллион тенге просто за участие в фан-встречах, пока другие ее хейтят.

"Пока ты меня хейтишь, что я зарабатываю нехилое бабло, я помогаю строить мечеть и раз в месяц езжу в детский дом, чтобы сделать благое дело", - подчеркнула Айжулдыз.

Напомним, ранее Айжулдыз рассказала, как меняла свое мышление и училась принимать удары судьбы. Селебрити пояснила, что благодаря этому смогла увеличить свой доход в 10 раз и заработала за месяц 20 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1980150-drugih-motiviruesh-a-sama-razvedenka-ayzhuldyz-adaybekova-otvetila-pyati-heyteram/