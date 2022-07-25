"Я за месяц смогла заработать 20 млн": Айжулдыз Адайбекова об ударах судьбы и мышлении

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса Айжулдыз Адайбекова рассказала, как меняла свое мышление и училась принимать удары судьбы. Селебрити пояснила, что благодаря этому смогла увеличить свой доход в 10 раз, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжулдыз прокомментировала влияние мышления на доход.

"Как только ты превращаешь свои минусы в плюсы, ты автоматом меняешься. Потому что это алгоритм жизни. Даже когда был коронавирус, мой доход вырос в 10 раз. Я за месяц смогла заработать 20 миллионов. Все зависит от твоего мышления и того, насколько ты готов принять удары судьбы", - заявила знаменитость.

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса перечислила, как она меняла саму себя.

"Тебе кажется, что эти удары сильные, но они как шар. Тебе страшен лишь объем, но ты не знаешь, насколько он мягкий. Поэтому как мы можем принять вызов? Ответы: правильные привычки, убрать гаджеты за три часа до сна, делать то, что ты никогда не делал, начать читать книгу хотя бы 15 минут в день, каждый день уделять время позитивному мышлению, перед сном давать себе отчеты", - рассказала Айжулдыз.

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1979976-za-mesyats-smogla-zarabotat-20-mln-ayzhuldyz-adaybekova-ob-udarah-sudby-i-myshlenii/