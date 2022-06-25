"Запретили выдавать тело": прощание с Пьером Нарциссом сорвалось

Пьер Нарцисс. Фото: instagram.com/pierrenarciss

Сегодня в Москве должны были попрощаться с певцом Пьером Нарциссом, который скончался в возрасте 45 лет. Однако церемонию неожиданно отменили, передает "СтарХит".

Больше 50 человек пришли к зданию Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ в Москве, чтобы проститься со звездой.

Однако в назначенный час двери не открыли и запретили выдавать тело, а затем объявили, что из-за технических проблем церемония переносится на 29 июня. Прощание пройдет с 12 до 15 часов.

"Оказалось, что представители Камеруна боятся, что его захоронят здесь. Но почему, если вы боитесь, не дали денег на транспортировку в Камерун? Почему никто не печется о своих гражданах? Этот бред они устраивают, не дают попрощаться, поцеловать и подарить цветы, хотя тело находится здесь", - сказала певица Милена Дейнега.

Дело в том, что мать покойного изъявила желание, чтобы сын был похоронен на родине. На данный момент идет урегулирование отношений двух стран, так как камерунское посольство не выдает официальную бумагу о погребении.

Напомним, Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Бывшая жена певца рассказала о последних часах его жизни и причине смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1975687-zapretili-vydavat-telo-proschanie-s-perom-nartsissom-sorvalos/