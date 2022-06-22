Умер певец Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс. Фото: instagram.com/pierrenarciss

В возрасте 45 лет скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. О его смерти сообщила дочь артиста в Instagram.

"Спасибо папа тебе за все <…> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я, надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него", – написала Каролина-Кристель, дочь российского артиста Пьера Нарцисса, в соцсети.

Артист скончался в возрасте 45 лет. Причина смерти не сообщается.

Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Он участвовал в музыкальном шоу "Фабрика звезд". Его коронной композицией стала песня "Шоколадный заяц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1975223-umer-pevets-per-nartsiss/