Оскароносного режиссера Хаггиса задержали в Италии по подозрению в изнасиловании

Пол Хаггис. Фото: Ben Gabbe/Getty Images

В итальянском городе Остуни по подозрению в изнасиловании был задержан канадско-американский режиссер, продюсер и сценарист Пол Хаггис, передает Life.ru со ссылкой La Repubblica.

По данным правоохранительных органов, Хаггис принудил иностранку к сексу, а затем оставил женщину в аэропорту Бриндизи "в ужасном физическом и психическом состоянии". Ей оказали помощь сотрудники аэропорта и пограничники. А когда она пришла в себя, то подала заявление в полицию на режиссера.

Хаггис написал сценарий к картине "Малышка на миллион", которая завоевала четыре "Оскара". После этого он выступил режиссером и сценаристом фильма "Столкновение", получившего три премии "Оскар", две из которых достались ему. По сценарию Хаггиса также были сняты такие картины, как "Казино "Рояль", "Три дня на побег", "Письма с Иводзимы", "Квант милосердия" и другие.

В декабре прошлого года актера из сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в изнасиловании сразу две женщины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1974768-oskaronosnogo-rezhissera-haggisa-zaderzhali-v-italii-po-podozreniyu-v-iznasilovanii/