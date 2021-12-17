Звезду "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях

Крис Нот. Фото: James Devaney/GC Images/Getty Images

Актера из сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в изнасиловании сразу две женщины - они обратились в СМИ в разное время и даже не были знакомы друг с другом. 67-летний артист ответил на обвинения.

Две женщины обратились к изданию The Hollywood Reporter с разницей в два месяца. Отмечается, что они даже не были знакомы друг с другом.

40-летняя Зои (имя изменено - прим. ред.) заявила, что актер изнасиловал ее в 2004 году в Лос-Анджелесе, а 31-летняя Лили (имя изменено - прим. ред.) утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны артиста в Нью-Йорке в 2015 году.

Как пишет издание, женщины поделились, что рекламные акции и сообщения в СМИ о продолжении "Секса в большом городе", в котором Нот исполнил роль Мистера Бига, всколыхнули в них болезненные воспоминания.

Лили, которая сейчас работает журналистом, написала письмо в издание, в котором и рассказала о произошедшем. Она отметила, что не хотела предавать случай огласке, потому что боялась последствий.

"Но вид Мистера Бига в продолжении сериала всколыхнул во мне что-то. Я решила, что людям надо узнать, кто он на самом деле", - цитирует издание женщину.

Лили добавила, что в тот момент, когда актер изнасиловал ее, он уже был женат и у него были дети.

Изданию удалось получить ответ на обвинения от самого Криса Нота. Он заявил, что, если что-то и происходило между ним и этими женщинами, то все было по обоюдному согласию.

"Обвинения против меня, выдвинутые людьми, которых я встречал много лет, даже десятилетия назад, категорически ложны.

Эти истории, действительно, могли иметь место. 30 лет назад или 30 дней назад - я никогда не переступал черту. Все встречи были по обоюдному согласию. Я не знаю наверняка, почему все эти истории всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин", - заявил Нот.

Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947253-zvezdu-seksa-v-bolshom-gorode-obvinili-v-iznasilovaniyah/