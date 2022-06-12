Олегу Газманову запретили пользоваться квартирой в Юрмале

Олег Газманов с супругой Мариной. Фото: instagram.com/marinagazmanova

Российскому певцу Олегу Газманову власти Латвии запретили пользоваться квартирой в Юрмале. Артист в шоу "Секрет на миллион" на НТВ пояснил, что находится в черном списке уже долгое время.

"Меня не пускают ни в Литву, ни в Латвию, в Украину, естественно, не пускают. Хотя у меня есть Шенгенская виза", - сообщил Олег Газманов.

Он добавил, что свою квартиру в Юрмале продать не может.

"Там такие законы, что я не могу заниматься какой-либо деятельностью. А это бизнес - продать квартиру. Я продать ее не могу, не могу там поселить людей, сдавать в аренду. Коммунальные услуги плачу. Фактически меня лишили собственности", - отметил российский певец.

Напомним, ранее сообщалось, что Олега Газманова заочно арестовали и объявили в розыск в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1973738-olegu-gazmanovu-zapretili-polzovatsya-kvartiroy-v-yurmale/