Алуа Конарова пожаловалась на черный список в шоу-бизнесе, куда ее внесли

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова прокомментировала слова министра культуры и спорта РК Даурена Абаева о культуре отмены. Она заявила, что сама пострадала от того, что попала в "черный список" представителей шоу-бизнеса и долго не могла из него выбраться, передает NUR.KZ.

Журналисты накануне на пресс-конференции поинтересовались у Даурена Абаева, планируется ли запретить приглашать на мероприятия артистов группы "Ирина Кайратовна" и рэпера Shiza, сообщает Sputnik Казахстан.

Напомним, их последнее выступление на концерте вызвало скандал, когда рэпер Shiza вышел на сцену с казахстанским флагом в руках и нецензурно выругался, а один из участников группы "Ирина Кайратовна" начал смеяться и громко кричать.

В ответ министр заявил, что "культуру отмены делает не государство, а народ".

"Вы слушаете, ходите на концерты, просмотры делаете, лайки ставите, а потом спрашиваете, почему так происходит. Культуру отмены делает общество: это вы должны перестать ходить на концерты, перестать слушать", - добавил Абаев.

Его слова прокомментировала в своем Instagram продюсер Алуа Конарова.

"Согласна на 100. Это предыдущий министр, как в Советском Союзе, ратовала за всяческие отмены и прочее. А ее предшественник, "любимый" мною Арыстанбек Мухамедиулы, обожал черные списки. Из которых я так и не вылезла до конца его долгого "правления". Только зритель решает, ходить на концерты или нет", - высказалась она.

Story Аула Конаровой. Фото: instagram.com/aluakonarova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1972165-alua-konarova-pozhalovalas-na-chernyy-spisok-v-shou-biznese-kuda-ee-vnesli/