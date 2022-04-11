Уиллу Смиту предложили "добровольно" вернуть "Оскар"

Уилл Смит. Фото: Lionel Hahn/Getty Images

Американский актер и член Киноакадемии США Гарри Ленникс в своей колонке на Variety заявил, что Уилл Смит после скандала на кинопремии должен вернуть свой "Оскар".

Как отметил актер, Смит – единственный человек, который способен вернуть "доброе имя" "Оскара".

"Ему нужно осознать тяжесть совершенного им проступка: дать пощечину Року в прямом эфире 27 марта на глазах у миллионов на церемонии вручения "Оскара", – заявил Ленникс.

Он считает, что его коллеге следует отправить экспресс-почтой свою статуэтку обратно и сделать заявление, что "не чувствует себя достойным быть ее хранителем".

"Жестокость Смита лишила весь вечер его престижа. Это было доказано, когда ошеломленные участники "Оскара" устроили овацию тому, кто только что совершил нападение перед их глазами", – отметил автор колонки.

Ленникс подчеркнул, что "пятна" на Киноакадемии не так легко исправить.

"Единственная надежда на оправданную милость должна заключаться в том, чтобы Смит добровольно вернул свою награду за лучшую мужскую роль", – добавил он.

Ранее после скандала с пощечиной на церемонии вручения премии "Оскар-2022" Американская киноакадемия решила запретить актеру Уиллу Смиту посещать церемонию или другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1964378-uillu-smitu-predlozhili-dobrovolno-vernut-oskar/