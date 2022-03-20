Канье Уэсту запретили выступать на премии "Грэмми" из-за расистского высказывания

Канье Уэст. Фото: instagram.com/rapautop10

Знаменитому западному хип-хоп исполнителю Канье Уэсту запретили посещать премию "Грэмми", а также выступать на данном мероприятии. Причиной тому стало расистское высказывание Уэста.

Как пишет издание The Guardian со ссылкой на представителя рэпера, организаторы приняли такое решение после того, как аккаунт Канье Уэста в Instagram заблокировали на сутки из-за расистского оскорбления в адрес телеведущего Тревора Ноа.

Представители соцсети заявили, что контент на странице Уэста нарушает ее политику в отношении "разжигания ненависти, издевательств и домогательств".

Конфликт рэпера и ведущего Daily Show начался после того, как последний раскритиковал посты Уэста о своей бывшей жене Ким Кардашьян.

На критику Уэст ответил расистским оскорблением. Вскоре после этого пост был удален.

Отмечается, что рэпер выиграл 22 премии "Грэмми" и был номинирован на премию 75 раз. Только в этом году Уэст претендует на пять престижных наград.

Напомним, что Канье Уэст и Ким Кардашьян официально развелись. Ким приняла решение отказаться от его фамилии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1961661-kane-uestu-zapretili-vystupat-na-premii-gremmi-iz-za-rasistskogo-vyskazyvaniya/