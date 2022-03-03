Ким Кардашьян официально развелась с мужем и отказалась от его фамилии

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян официально стала одинокой женщиной. Мать четырех детей развелась с Канье Уэстом.

О разводе пары сообщило издание TMZ.

Процесс расторжения брака длился больше года - иск Ким подала в начале прошлого года. Все это время Канье Уэст, теперь носящий имя Йе, пытался помешать разводу. Однако модель была тверда в своем намерении.

В результате 2 марта суд досрочно расторг брак знаменитостей. Ким выступила онлайн с просьбой о скорейшем разрешении дела. Отвечая на вопрос судьи, она призналась, что в их браке есть проблемы, и спасти его с помощью консультирования не представляется возможным.

Канье на заседании не присутствовал, вместо него в суде был его адвокат. Юрист не стал возражать против решения суда.

Отмечается также, что Ким решила оставить свою добрачную фамилию, отказавшись от варианта Кардашьян-Уэст.

Однако юридические формальности между теперь уже бывшими супругами еще не решены - паре предстоит раздел совместно нажитого имущества. У супругов есть и роскошная недвижимость, и счета в сотни миллионов долларов.

Напомним, в декабре прошлого года Ким Кардашьян потребовала немедленного развода после просьбы Канье Уэста вернуться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958992-kim-kardashyan-ofitsialno-razvelas-s-muzhem-i-otkazalas-ot-ego-familii/