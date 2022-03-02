Нателлу Крапивину лишили российского паспорта после высказываний о ситуации в Украине

Нателла Крапивина. Фото: instagram.com/natellakrapivina

Нателла Крапивина, экс-продюсер Светланы Лободы, ранее негативно высказывавшаяся против действий России в Украине, лишена российского паспорта. Причиной названо то, что в свое время Крапивина предоставила неполный пакет документов для получения гражданства, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РФ.

В своем Instagram Нателла резко высказывалась в адрес тех, кто поддержал действия России. Так, она обвинила в продажности Тину Канделаки, призывавшую сохранять холодную голову и не верить фейкам.

Story Нателлы Крапивиной. Скрин: instagram.com/natellakrapivina

После этого Совет по правам человека РФ потребовал проверить целесообразность выдачи гражданства Крапивиной. МВД России провел проверку наличия гражданства Российской Федерации у продюсера.

"Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось.

В этой связи Н.В. Крапивина и ее сестра А.В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится на сайте МВД.

Как заявили также в министерстве, есть основания полагать, что законный представитель Нателлы и ее сестры при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации сообщила о себе ложные сведения. По данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1958770-natellu-krapivinu-lishili-rossiyskogo-pasporta-posle-vyskazyvaniy-o-situatsii-v-ukraine/