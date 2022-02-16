Супруг погибшей на съемках фильма Хатчинс подал в суд на Алека Болдуина

Алек Болдуин. Фото: instagram/alecbaldwini

Супруг застреленной Галины Хатчинс подал иск против Болдуина и других членов съемочной группы, передает РИА Новости.

"Ответчик Болдуин и другие ответчики по этому делу не выполнили стандартные для отрасли проверки безопасности и не соблюдали основные правила безопасности при использовании настоящего оружия для создания фильма "Раст", что имело фатальные последствия", - гласит иск, который был направлен в окружной суд штата Нью-Мексико.

В документе также утверждается, что члены съемочной группы был ответственны за безопасность находящихся на площадке. И если бы не их халатность, смерти Хатчинс можно было бы избежать.

Вместо этого все стремились "экономить на процедурах безопасности там, где человеческая жизнь поставлена на карту, торопясь уложиться в график и игнорируя многочисленные жалобы на нарушения правил безопасности".

Недавно Алека Болдуина заметили на съемках нового фильма в Лондоне. В проекте он играет главную роль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1956292-suprug-pogibshey-na-semkah-filma-hatchins-podal-v-sud-na-aleka-bolduina/