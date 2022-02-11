"Кляла нас за то, что мы не купили ей квартиру": Анна Седокова пожаловалась на своих нянь

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова пожаловалась на своих нянь, которые, по ее словам, подводили ее либо требовали невероятных условий - например, купить им квартиру. Артистка пожаловалась, как сложно сейчас найти хорошую няню для ребенка, которой можно будет доверять, передает NUR.KZ.

Седокова излила душу подписчикам в своем Instagram.

"А есть вообще няни нормальные и порядочные? Как можно за час до прихода написать, что у тебя болит живот? Когда ты только пробуешься, он у тебя 4 часа назад не болел? Как мне надоели эти агентства нянь, наглые, ужасные, некомпетентные работники.

Предыдущая няня, проработавшая у нас три недели, которой мы заплатили вперед за месяц ожидания плюс подали и заплатили за все визы: европейскую и американскую - во время получения сказала, что она хочет получать в три раза больше! А перед этим няня кляла нас за то, что мы не купили ей квартиру, и говорила, что в Майами делать нечего, скучно, когда дождь", - рассказала певица.

Она также вспомнила жалобы Оксаны Самойловой на свою няню, которая якобы подставила ее на большие деньги.

"Я впервые в жизни понимаю, почему девочки просят мам помочь с ребенком. Так что, как написала Оксана Самойлова, если какая-то няня говорит, что она работала у нас, то уточните у нее, не должны ли вы ей уже квартиру или не принесет ли она вам контракт на шесть страниц, что вы должны ей все, а она вам - ничего.

Моя ахиллесова пята, да, я знаю. Но ты впускаешь в сердце человека, доверяешь ему самое дорогое - ребенка. Живешь под одной крышей или просто делишься самым сокровенным, а тут какой-то сухой бизнес с контрактами. Как-то непонятно мне все это", - пожаловалась Седокова.

Анна также рассказала, где она видела самых "ужасных", по ее мнению, нянь.

"В Монако. Я никогда не забуду, как мимо нас прошли две жуткие няни с такими сальными волосами и злыми лицами. Одна тащила коляску, а вторая - маленького белокурого двухлетнего малыша, который ревел на всю улицу. Он был весь в соплях и очень громко плакал. Но они тащили его за руку и куда-то шли. Мне так хотелось подбежать к ним и спросить номер работодателей. Ведь, я уверена, они при них так себя не ведут", - заявила певица.

Она также дала несколько советов по подбору няни: звонить предыдущему работодателю с расспросами о кандидатке, не обещать няням золотые горы, уважать свои границы и не выполнять ту работу, с которой человек не справляется сам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1955605-klyala-nas-za-to-chto-my-ne-kupili-ey-kvartiru-anna-sedokova-pozhalovalas-na-svoih-nyan/