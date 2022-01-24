"Подставила нас на большие деньги": Оксана Самойлова пожаловалась на бывшую няню

Оксана Самойлова с семьей. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова, которая вместе с Джиганом и детьми несколько дней назад побывала в Мексике и на Мальдивах, а теперь отдыхает на Багамах, пожаловалась на бывшую няню своих детей. По словам модели, женщина в последний момент отказалась от путешествия, тем самым "подставив на большие деньги" их семью, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Самойлова объяснила, что все расходы на путешествия нянь оплачивает сама. Стоит отметить, что заграничные поездки случаются у семьи очень часто.

"У нас перед вылетом была меганеприятная ситуация: у нас работала няня года два, все было нормально, мы перед отпусками всегда спрашиваем, сможет ли няня поехать, она сказала, что абсолютно точно да. И она в последний момент, за неделю до вылета просто написала СМС, что она больше у нас не будет работать, она нашла работу, где больше платят (при этом ни разу за все время у нас повышения зарплаты она не просила).

Мы сделали кучу документов, виз, купили билеты, оплатили номера везде, у нас три страны, очень сложная организация всего и очень-очень дорого. Так что, если у кого-то работает наша бывшая няня, имейте в виду, что она подставила нас на очень большие деньги и даже глазом не моргнула", - высказалась мать четырех детей.

Оксана Самойлова с сыном. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

В путешествия Оксана берет с собой обычно двух нянь.

"Но в моих мечтах с нами ездит сборщик и разборщик чемоданов, стилист, фотограф, сторисмейкер и человек, который заполняет 10 тысяч бумажек в каждом аэропорту и самолете", - пошутила супруга Джигана.

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952693-podstavila-nas-na-bolshie-dengi-oksana-samoylova-pozhalovalas-na-byvshuyu-nyanyu/