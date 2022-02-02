Вупи Голдберг временно отстранили от участия в шоу после слов о Холокосте

Вупи Голдберг: YouTube/The View

Руководство ABC отстранило на две недели ведущую проекта "The View" Вупи Голдберг после слов о Холокосте, передает CNN.

На американскую актрису Вупи Голдберг обрушилась волна критики после ее слов в эфире программы "The View" на ABC. Она заявила, что Холокост не был связан с расизмом. И вопреки словам других участников передачи, которые подтвердили, что нацисты преследовали евреев и считали их низшей расой, Голдберг продолжала отстаивать свою точку зрения.

После этого представители еврейских организаций выразили свое возмущение по поводу ее слов. Позже Голдберг принесла свои извинения.

"С немедленным вступлением в силу я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии. Хотя Вупи извинилась, я попросил ее подумать и узнать о влиянии ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами", - говорит президент ABC News Ким Годвин.

Это не в первый раз, когда Голдберг делает спорные заявления в эфире программы. Ранее она заявила, что обвиненный за изнасилование 13-летней девочки Роман Полански, не был виновен.

Таким же образом она защищала Билла Косби, но вскоре изменила позицию по отношению к нему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1954238-vupi-goldberg-vremenno-otstranili-ot-uchastiya-v-shou-posle-slov-o-holokoste/