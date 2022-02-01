Вупи Голдберг подверглась критике за комментарии о Холокосте

Вупи Голдберг. Фото: Dave Kotinsky/Getty Images

Американскую актрису Вупи Голдберг раскритиковали после того, как она сказала, что Холокост не был связан с расизмом, передает The Hollywood Reporter.

Голдберг участвовала в передаче на ABC, в которой обсуждалось решение школьного совета штата Теннеси об исключении из программы графического романа Арта Шпигельмана "Маус", удостоенного Пулитцеровской премии.

Школьный совет обвинили в том, что они изъяли комикс из-за того, что он был посвящен теме Холокоста.

"Давайте будем честны, Холокост не связан с расой. Дело не в расе, речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку", – заявила актриса.

Когда другие участники программы подчеркнули, что нацисты преследовали евреев и считали их низшей расой, Голдберг оставалась при своем мнении, что нельзя говорить о Холокосте в этом ключе.

"В ту минуту, когда вы превратите это в гонку, оно пойдет по этому пути. Давайте поговорим о том, что это такое. Как люди относятся друг к другу. Это проблема. Неважно, черный ты или белый", – добавила она.

Позже на актрису обрушилась волна критики. На слова актрисы отреагировали и еврейские лидеры.

"Расизм был центральным элементом нацистской идеологии. Евреи определялись не религией, а расой. Нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства", – написал Музей Холокоста в США в Twitter.

Голдберг позже принесла извинения на своей странице в Twitter и отметила, что всегда поддерживала еврейский народ, и это никогда не изменится.

Напомним, дочь пережившей Холокост женщины подала в суд на актера и создателей фильма "Борат".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1954082-vupi-goldberg-podverglas-kritike-za-kommentarii-o-holokoste/