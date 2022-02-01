Нуртас Адамбай ответил на обвинения в том, что "Келинка Сабина" нарушает нормы ислама

Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Казахстанский актер и режиссер Нуртас Адамбай ответил на обвинения в том, что его фильм "Келинка Сабина" нарушает нормы ислама. Обвинения со стороны пользователей соцсети были связаны с тем, что для роли сам Адамбай переодевается в женщину, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Нуртас обратился к тем, кто считает его фильм нарушающим законы мусульманства.

"Дорогие друзья! В частности, те люди, которые переживают за то, что фильмом "Келинка Сабина" я "нарушаю нормы ислама". Спасибо вам за вашу заботу, но я уже взрослый человек и я в полной мере понимаю, что делаю. Перед тем как решить выпустить фильм, я советовался с разными людьми. Среди них были и имамы, и один очень авторитетный ученый в мире ислама. Мнения разошлись", - признался режиссер.

Он отметил, что ему в какой-то момент стало сложно принять решение о выпуске фильма, было много сомнений.

"Но потом я понял, что Всевышний посылает мне большой урок. Я должен был сам принять решение, основываясь на своих личных размышлениях. Потому что завтра в Судный день только я сам буду отвечать за свои деяния. Никого из вас там не станут привлекать в качестве свидетелей, прокуроров или адвокатов. Поэтому я остался при своем изначальном мнении.

Ведь здравый смысл никто не отменял! Всевышний запретил мужчинам уподобляться женщинам, потому что "разврат и распутничество" - это большой грех. Ни того, ни другого в наших фильмах нет. Сабина - это роль в комедии!" - высказался Адамбай.

Актер также выразил уверенность в том, что все здравомыслящие люди способны отличить кино от жизни. Нуртас напомнил, что первая часть "Келинки Сабины" вышла более семи лет назад, и за это время он не слышал ни об одном случае, когда кто-то решил поменять сексуальную ориентацию из-за фильма.

"Поэтому, друзья, перестаньте переживать. Займитесь лучше своими делами, очищением от своих грехов и подготовкой к заветному часу. И не забывайте, что мусульмане должны быть очень корректными в своих высказываниях", - посоветовал он.

Напомним, ранее Нуртас Адамбай объявил, что третья часть фильма выходит на экраны 24 февраля и это будет завершением истории о келинке Сабине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1954002-nurtas-adambay-otvetil-na-obvineniya-v-tom-chto-kelinka-sabina-narushaet-normy-islama/