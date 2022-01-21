"Обсудим массу интересного": после скандала на "Матч ТВ" Губерниев пригласил Бузову в эфир

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

20 января Ольга Бузова отметила свое 36-летие. Телеведущую тепло поздравили ее коллеги, в их числе экс-продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки и спорткомментатор Дмитрий Губерниев. Последний пригласил Бузову в эфир, передает NUR.KZ.

Бывший генеральный продюсер "Матч ТВ" поздравила Ольгу Бузову с днем рождения. Она отметила, что теледива подкупает своей искренностью.

"Дорогая Оля! Многие футбольные обозреватели мнят себя звездами, но именно за твоими искренними словами на "Матч ТВ" с замиранием сердца следили миллионы зрителей. Даже те, кто совсем не интересуется футболом.

Мы ждем тебя всегда. Ведь в мире фотошопа и облезающего глянца искренность ценится больше всего! С днем рождения!" - написала Тина в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

К поздравлениям Тины присоединился спорткомментатор Дмитрий Губерниев, с которым у Бузовой возник конфликт во время прямого эфира. Он оставил свой комментарий под постом Тины.

"Оля, с днем! Жду еще в эфире! Обсудим массу интересного!" - написал Дмитрий Губерниев.

Подписчики Канделаки принялись стыдить Дмитрия. А некоторых его слова очень позабавили.

"А мы ждем продолжения эфира с нетерпением", "Противно, честное слово. Неужели вы сами этого не понимаете, Дмитрий", "Извинитесь перед Олей по-мужски", "Почему ему должно быть стыдно, а ей за свою голову нет?", "Она вам рейтинг подняла. О вас узнали все", - прокомментировали они.

Напомним, Дмитрий Губерниев довел до истерики Ольгу Бузова в прямом эфире "Матч ТВ" фразой о коньяке. Конфликт между телеведущей и спорткомментатором долго не утихал. Бузова заявила, что Губерниев ненавидит ее давно, в ответ Дмитрий обвинил ее во лжи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952270-obsudim-massu-interesnogo-posle-skandala-na-match-tv-guberniev-priglasil-buzovu-v-efir/