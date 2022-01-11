"Чувство страха, что дочь будет расти с таким отцом": Вика Дайнеко высказалась об экс-супруге

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко ответила на вопросы поклонников о распавшемся браке. Она также отметила, что узнала о пополнении в семье экс-супруга из новостей.

Пять лет назад Виктория Дайнеко развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Супруги прожили вместе всего два года и расстались отнюдь не мирным путем. Они обвинили друг друга в домашнем насилии, развод сопровождался скандалом.

Однако поклонники певицы все еще интересуются, можно ли было сохранить распавшийся брак артистов, чтобы их дочь росла в полной семье, пишет "СтарХит".

"Чувство страха, что она будет расти именно с таким отцом и в такой атмосфере, было сильнее, поэтому я выбрала "без". Но я верю, что у нее будет самый лучший отчим на свете", - ответила Виктория.

Певица также заявила, что не знала о пополнении в семье бывшего мужа и узнала об этом из новостей. У ее экс-супруга родился сын минувшей осенью.

"В новостях прочитали, что у него ребенок родился. Но это другая семья, с которой нас знакомить не пытаются, так же, как и в свадьбы и рождения детей не посвящают", - заверила она.

Напомним, Виктория Дайнеко порассуждала о новой музыке, посетовав, что профессия артиста превратилась в "фаст-фуд".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950496-chuvstvo-straha-chto-doch-budet-rasti-s-takim-ottsom-vika-dayneko-vyskazalas-ob-eks-supruge/