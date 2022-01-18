Экс-солистку Artik & Asti Анну Дзюбу обвинили в плагиате

Анна Дзюба. Фото: instagram.com/astiselfmade

Певица Анна Дзюба после ухода из группы Artik & Asti выпустила свой первый клип в качестве сольной исполнительницы, который очень понравился ее фанатам. Однако в работе артистки нашли плагиат.

Недавно Анна Дзюба раскрыла причину ухода из группы Artik & Asti и рассказала о дальнейших планах. Она также с гордостью презентовала свое первое детище - клип на песню "Феникс", который вышел 14 января.

"Лети, мое первое детище, высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась!

В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами", - написала Анна в Instagram.

Клип получил высокую оценку фанатов Анны. Они рассыпались в комплиментах.

"Теперь всем понятно, кто будет во всех чартах и на первых местах", "Эта песня настолько шикарна и невероятна", "Качественное и достойное начало сольной карьеры", "Это чудо. Прекрасная работа. Не могу перестать слушать и чувствовать каждую ноту и слово", - написали восторженные поклонники.

Однако режиссер Юлия Иванова обнаружила в клипе Дзюбы сходство со своей работой для группы BP Broth. Пару лет назад она создавала клип на песню "Не смей". В новой работе Анны режиссер увидела ту же локацию, ракурсы и танцы, пишет "СтарХит".

"Мне случайно прислали клип с фразой: "Посмотри, это же один в один то, что ты снимала". Реакция - удивление и недоумение. Режиссера ее клипа не знаю, и никогда не слышала", - рассказала изданию Юлия.

Иванова считает, что создатели клипа Дзюбы поступили непрофессионально и украли идею ее видеоработы.

Отметим, что клип на песню "Феникс" уже набрал больше двух миллионов просмотров в YouTube.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1951661-eks-solistku-artik-asti-annu-dzyubu-obvinili-v-plagiate/