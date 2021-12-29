"Идите вы": Бритни Спирс обвинила свою семью в том, что теперь не хочет заниматься музыкой

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Певица заявила в Instagram, что ее семья виновата в том, что она перестала заниматься музыкой.

В своем посте Спирс рассказала, что страдала все эти 13 лет опекунства. Она заявила, что долгое время говорила о желании записать новые песни или сделать ремиксы на старые хиты. Но ее просьбы игнорировали.

Хотя при этом ремикс ее же песни Till the World Ends дали исполнить родной сестре Джейми Линн на Radio Disney Music Awards в 2017 году.

"Люди не представляют, какие омерзительные вещи мне пришлось перенести лично. И после всего, что я терпела, я боюсь возвращаться в этот бизнес к этим людям", - пишет Бритни.

Она призналась, что все ее музыкальные достижения лишь доставляют ей боль. Поскольку семья всегда использовала это. И отказ Бритни от дальнейшего занятия карьерой является способом сказать своим родным "Идите вы".

Напомним, 12 ноября суд Калифорнии официально отстранил отца Бритни Спирс Джейми от опеки над ней, которая длилась 13 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949076-idite-vy-britni-spirs-obvinila-svoyu-semyu-v-tom-chto-teper-ne-hochet-zanimatsya-muzykoy/