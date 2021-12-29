"Идите работать": Айсауле Бакытбек ответила просящим у нее помощи в закрытии кредитов

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек отреагировала на просьбы тех, кто надеялся на ее помощь в закрытии кредитов. Блогерша и бизнесвумен посоветовала таким подписчикам идти работать и перестать перекладывать свои проблемы на других, передает NUR.KZ.

Айсауле не в первый раз возмущается в адрес тех, кто ждет и просит финансовой помощи у других.

В Stories своего Instagram она показала, как один из подписчиков пожаловался на то, что ему приходится снимать квартиру и он устал. Пользователь соцсети попросил у беременной знаменитости помочь закрыть ему кредит.

"Ну, держитесь, ребят. Постарайтесь не брать кредиты, если не можете их закрыть. Помочь - я с радостью, но всем не поможешь - это раз. А два - мы тоже арендуем квартиру (это я еще не говорю вам про семизначную аренду салона), и у меня есть три кредита (четвертый закрыла позавчера), но это вряд ли вам интересно, правда?

В наше время никому не легко, идите работать и полагайтесь только на себя. Не устану повторять в ответ на такие сообщения, что мы все сами несем за себя ответственность, вы же взрослые люди, прекратите ждать от кого-то что-то и перекладывать свои проблемы. Тем более на блогеров в Instagram. Как бы при чем тут мы вообще?" - высказалась Айсауле.

Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, ранее Айсауле Бакытбек рассказала о своих успехах в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949007-idite-rabotat-aysaule-bakytbek-otvetila-prosyaschim-u-nee-pomoschi-v-zakrytii-kreditov/