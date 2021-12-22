"Меня поддержали артисты": Тарасов высказался о публичных нападках Бузовой в его адрес

Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/tarasov23

Дмитрий Тарасов высказался о попытке своей бывшей жены Ольги Бузовой публично унизить его. По словам спортсмена, он не знал, что она будет присутствовать на мероприятии.

На награждении звезд шоу-бизнеса в номинациях "Fashion-артист года" Ольга Бузова со сцены унизила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова.

"Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее про*рать!" - уверенно заявила она.

Тарасов в ответ просто пожелал ей найти свое счастье, как нашел он. Позже он прокомментировал инцидент в интервью изданию "СтарХит".

"Изначально спрашивал у организаторов, кто будет на мероприятии. Это было для меня важно. Нигде фамилии Ольги Бузовой не звучало, поэтому я со спокойной душой пришел на вечер поддержать клип Margo (Марго Овсянниковой — прим. ред.), в котором я сыграл главную роль. После чего я увидел Олю", - пояснил Дима.

Он заметил, что Бузова пришла в таком же наряде, в каком Марго снималась в совместном с ним музыкальном ролике.

"Она хотела меня зацепить, принизить даже, а я просто сидел, улыбался. После этого я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня", - пересказал Тарасов произошедшее.

Многие пользователи соцсети встали на его сторону.

"Мне приятно, что меня поддержали артисты, присутствующие в зале. Тот же Сергей Лазарев снял сторис, где написал, что я поступил по-мужски. Также я пообщался с Колей Басковым, который был на этом вечере и, кстати, вел мою свадьбу с Настей. Он тоже поддержал меня, сказал "не парься" и передал большой привет семье. Поэтому спасибо им за это", - резюмировал футболист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947992-menya-podderzhali-artisty-tarasov-vyskazalsya-o-publichnyh-napadkah-buzovoy-v-ego-adres/