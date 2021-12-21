"Думает, какой же он дурак": Ольга Бузова унизила бывшего мужа со сцены на вручении премии (фото, видео)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова получила награду в номинации "Fashion-артист года". На вручении ей премии присутствовал и бывший супруг звезды Дмитрий Тарасов. Воспользовавшись возможностью сказать речь со сцены, Оля публично унизила экс-возлюбленного, передает NUR.KZ.

Для церемонии Бузова выбрала ярко-фиолетовый наряд, состоящий из облегающего боди и плаща ему в тон. Видео ее скандального выступления выложил в своем Instagram Сергей Лазарев, наблюдавший за ним.

Получая премию при Дмитрие Тарасове, Ольга призналась, что всегда думала о том, как это произойдет.

"Я всегда представляла, как же это произойдет, что же скажу? Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее про*рать!" - уверенно заявила Бузова.

Между тем, Тарасов не стал молчать.

"А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за все, моя любимая!" - высказался Дмитрий.

Лазарев отметил, что не знает сути конфликта, но считает, что футболист "отреагировал по-мужски".

После премии Бузова снова прошлась по экс-супругу и в Instagram.

"Когда бывший муж воочию наблюдает, как тебе вручают награду "Fashion-артист года"... он машет с галерки, как всегда", - написала Ольга.

Позже на инцидент отреагировала и Анастасия Костенко, жена Тарасова и мать его троих детей.

"В карете прошлого далеко не уедешь. "На дне". М. Горький", - лаконично отписалась модель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947650-dumaet-kakoy-zhe-on-durak-olga-buzova-unizila-byvshego-muzha-so-stseny-na-vruchenii-premii/