На Ксению Собчак подали в суд, потребовав 100 млн рублей за "расизм и ксенофобию" (видео)

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На телеведущую Ксению Собчак подали в суд, обвинив ее в расизме и ксенофобии. Инвестор и руководитель онлайн-школы Сергей Бриз заявил, что она оскорбила цыган выпуском своего фильма "Инфоцыгане", и потребовал с нее 100 миллионов рублей, передает NUR.KZ.

Об иске рассказала сама Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Поводом для претензий стал фильм телеведущей о том, как современные блогеры зарабатывают в Сети продажей различных сомнительных онлайн-курсов и марафонов. Их Ксения назвала в своем видео "инфоцыганами".

"Господи, дай мне сил. На меня опять подали в суд. И попросили сто миллионов. Когда выпускаешь крутые фильмы, то морально всегда готов, что кто-то обидится, не поймет юмора, да и от моего имени у людей часто и без повода пригорает. Мы выпустили “инфоцыган”, 4,5 миллиона просмотров, были готовы к обидам и возмущениям от продавцов воздуха. Но жизнь штука неожиданная. Разжигание ненависти к цыганам!

Некий затейник по имени Сергей Бриз обиделся за весь цыганский род, посчитал, что я оскорбила этническую группу. Сообщил, что подает на меня в суд, потребовал удалить выпуск, извиниться и заплатить ему 100 миллионов. Ну и три хэштега поставил: #инфоцыгане #инфоцыган #инфоцыганство. Охваты сами себя не охватят", - съязвила Ксения.

Телеведущая подчеркнула, что термин "инфоцыгане" придумала не она сама.

"Предубеждений ни к одной нации у меня нет, цыгане, которые танцевали в нашем ролике, с радостью поддержали эту идею. Резюмирую. По поводу цыган: народ с богатой историей и культурой, уважаю", - высказалась Собчак.

В своем Instagram Сергей Бриз сам объяснил суть своих претензий.

"В своем ролике от 15 декабря вы рассказываете об инфобизнесменах, которых вы считаете недобросовестными. Вы можете иметь и высказывать свое мнение, это право дано вам Конституцией, но вы не имеете права параллельно унижать по национальному признаку ваших соотечественников. Вы используете национальность как ругательство, как символ обмана и мошенничества, оскорбляя целую этническую группу цыган численностью порядка 800 тысяч человек в России.

В вашем ролике определение инфоцгане - символ мошенничества и предпринимательской нечистоплотности в сфере обучающих услуг. Если в ролике заменить слово “инфоцыган” на “инфомошенник”, смысл и суть ролика не изменится. Я считаю, что это недопустимо в современной России - клеймить людей чьей-то национальностью. Это открытое проявление расизма и ксенофобии", - прокомментировал бизнесмен.

Напомним, ранее Ксения Собчак поразмышляла о многочисленных онлайн-марафонах, которые предлагают в Сети популярные блогеры. Она попыталась разобраться в тонкостях "инфоцыганства" в новом выпуске "Осторожно: Собчак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947716-na-kseniyu-sobchak-podali-v-sud-potrebovav-100-mln-rubley-za-rasizm-i-ksenofobiyu/