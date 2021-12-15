"Каждый блогер учит жизни за деньги": Собчак поразмышляла об инфоцыганстве

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак поразмышляла о многочисленных онлайн-марафонах, которые предлагают в Сети популярные блогеры. Она попыталась разобраться в тонкостях инфоцыганства в новом выпуске "Осторожно: Собчак", передает NUR.KZ.

Ксения отмечает, что ее утомили бесчисленные коучинги от инста-знаменитостей.

"Ощущение, что с помощью этих манипуляций блогеры пытаются нас нагреть, а не "прогреть", продавая очередной говномарафон. Из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством.

Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги", - отметила Ксения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ксения сообщила, что новый выпуск "Осторожно: Собчак" посвятила современным инфоцыганам. Изучила, как они "прогревают" аудиторию, чему учат на своих курсах и сколько на этом зарабатывают.

"Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта.

Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч.

А обладатель красного гелика Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться "мышлением миллионера", которое сделает нас богатыми за пару недель", - пишет теледива.

Она также отметила, что никто из тех, с кем она попыталась связаться, не захотел с ней разговаривать. Поэтому она хочет публично пригласить людей из инфоцыганского бизнеса на дебаты "Осторожно: спор!"

Подписчики оставили свои отзывы. Многие признались, что обманулись на подобных марафонах.

"Как долго мы этого ждали", "Реально, не понимаю людей, которые покупают эти курсы", "Класс! Наконец-то, спасибо", "Обожаю Собчак", "Блогеры вообще утомили", "Сейчас в Инстаграме одни коучи, менторы, тренеры всех мастей. Все эти курсы и марафоны - сплошной развод, если не быть ленивым, можно всю эту инфу найти в книгах", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1947130-kazhdyy-bloger-uchit-zhizni-za-dengi-sobchak-porazmyshlyala-ob-infotsyganstve/