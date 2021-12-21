"Королеву стримов" в Китае оштрафовали на 210 млн долларов

Вия, Хуан Вэй. Фото: VCG/VCG via Getty Images

Ведущая интернет-знаменитость в Китае была оштрафована на 210 миллионов долларов, передает Би-би-си.

36-летняя стримерша Хуан Вэй, более известная как Вия, была оштрафована властями за уклонение от уплаты налогов. Власти китайского города Ханчжоу обвиняют ее в сокрытии собственного дохода и других финансовых преступлениях.

Теперь блогер должна будет выплатить 1,36 млрд юаней, что равно 210 миллионам долларов.

Вия является одной из топовых стримеров в стране. Ее аудитория насчитывает примерно десятки миллионов человек. Она использует свой имидж для продажи интернет-товаров на Taobao. Популярность Вии стремительно пошла в гору с начала пандемии и с ростом на спрос онлайн-покупок.

В официальном сообщении "королева стрима" полностью признала свою вину и попросила прощения.

"Я полностью принимаю наказание налоговых органов", - сказала интернет-знаменитость.

Известно, что Вия вошла в список самых влиятельных персон 2021 года по версии Time. Напомним, "Человеком года" стал Илон Маск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947663-korolevu-strimov-v-kitae-oshtrafovali-na-210-mln-dollarov/