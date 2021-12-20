"Я больше не могу молчать": молодая актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Шарлот Арнольд. Фото: Twitter/CharloteArnauld

Молодая актриса из Франции заявила в соцсетях, что подверглась изнасилованию со стороны актера Жерара Депардье, передает BFM TV.

"Я жертва Депардье, обвинение ему предъявлено ровно год назад. Я больше не могу молчать", - написала 25-летняя актриса и танцовщица Шарлотт Арнольд.

По словам актрисы, инцидент произошел в августе 2018 года в его особняке. После этого прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава преступления. Но вскоре Арнольд добилась возобновления дела. Сам Депардье свою вину отрицает, заявив, что "ему нечего бояться".

Шарлотт Арнольд занимается балетом с пяти лет. Ее отец пианист, а мать является танцовщицей, поэтому девочка с детства росла в творческой атмосфере. В подростковом возрасте девушка страдала анорексией и в 2012 году попала в больницу.

В свои 25 лет Арнольд успела сняться в нескольких короткометражных фильмах и проектах от Netflix. Одновременно с этим занимается активистской деятельностью и выступает против насилия в отношении женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947551-ya-bolshe-ne-mogu-molchat-molodaya-aktrisa-obvinila-zherara-deparde-v-iznasilovanii/