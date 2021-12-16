Сменившую пол мачеху Ким Кардашьян выгнали из ресторана из-за постыдного наряда

Кейтлин Дженнер. Фото: instagram.com/caitlynjenner

Кейтлин Дженнер - трансгендерная мачеха Ким Кардашьян, которая до смены пола была Брюсом Дженнером, не смогла попасть в ресторан из-за постыдного наряда. Об этом она сообщила в своем Instagram, передает Lenta.ru.

По словам 72-летней бывшей легкоатлетки, она отправилась на обед в Beverly Hills Hotel, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. При этом надела синие скинни-джинсы с небольшой дырой выше колена.

Кейтлин отмечает, что сотрудники не пустили ее в заведение, поскольку ее одежда нарушала дресс-код.

"К черту ваш ужасный сервис, из-за которого я не смогла пообедать, поскольку надела джинсы с крошечной дырой. Позор работникам ресторана! Все это отвратительно. Я была вашим постоянным клиентом на протяжении десятилетий, но на этом все", - возмутилась Дженнер.

Судя по правилам заведения, посетители должны воздержаться от повседневной одежды. В списке нежелательных вещей присутствуют рваные джинсы, кроп-топы, пижамы и купальные костюмы.

Летом прошлого года мачеха-трансгендер Ким Кардашьян изъявила желание стать вице-президентом США, если страну возглавит ее зять Канье Уэст. Правда, рэпер позже отказался от выборов. Также речь зашла о его разводе с моделью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947230-smenivshuyu-pol-machehu-kim-kardashyan-vygnali-iz-restorana-iz-za-postydnogo-naryada/