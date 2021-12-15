"Мне не бывает стыдно": Асель Аскар заблокировала "уятменов", осудивших ее "голые" фото (видео)

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар столкнулась с осуждением от "уятменов" из-за своей фотосессии, во время которой она снялась полностью обнаженной. Беременная звезда отметила, что не будет терпеть нападки хейтеров в свой адрес, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель показала, как избавляется от присутствия "уятменов" в комментариях под своими постами.

"Комментарии разделились на два лагеря: кто оценил и кто почему-то оскорбился. Это стало поводом почистить свою аудиторию. Я блокнула около 200 человек. Мне не нужны хейтеры. Я не хочу таким образом поднимать свои охваты и активность на странице. И знаете, что я заметила.

Все, кого я блокнула, подписаны на меня и еще на 7000 человек. И они не имеют никаких ценнности как читателя. У них чаще растения или фотографии столетней давности. Женатые мужики, которые сидят на моей странице. Счастливые мамочки пятерых детей.

Классно. Отфильтрую свою аудиторию. Лучше качество, нежели количество", - заявила актриса.

Она призналась, что не может быть равнодушной к хейту.

"Кто бы что ни говорил про иммунитет на негатив, хейт и так далее, точно так же, как радуешься какому-то доброму слову или комментарию, так же остается осадок от неприятных слов", - отметила Асель.

Кроме того, знаменитость подчеркнула, что не пытается казаться хорошей, правильной, правильной, порядочной, скромной.

"Я яркая! Я видная! Я эпатажная! Я люблю внимание! Я его не боюсь! Я не за кулисами. Я всегда на виду! Я главная героиня! Я сольная артистка! Я не нуждаюсь в компании, в поддержке. Я не пойду за толпой! Я поведу за собой! И по-другому не умею. У меня есть свой взгляд! У меня есть свое мнение! Я умею отличать реальную жизнь от искусства! В повседневной жизни я принимаю себя любой", - добавила она.

Артистка заявила, что не станет "притеснять себя".

"Притеснять себя не стану. Глаза опускать тоже. Мне не бывает стыдно. Я не делаю того, за что мне было бы стыдно", - написала также Асель.

Напомним, накануне беременная Асель Аскар снялась для фотосессии абсолютно голой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947083-mne-ne-byvaet-stydno-asel-askar-zablokirovala-uyatmenov-osudivshih-ee-golye-foto-video/