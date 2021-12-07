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Киркоров будет судиться с "Госуслугами" из-за испорченной слухами о штрафах репутации

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров собирается подать судебный иск против российских "Госуслуг". Причиной стала испорченная репутация певца из-за слухов о неоплаченных штрафах.

Пиар-директор артиста Екатерина заявила изданию Life.ru, что все дорожные штрафы Филиппа Киркорова погашены. По ее словам, информация об их неуплате является сбоем и ошибкой.

При этом подрыв репутации певца его представители без внимания оставлять не намерены.

"Все штрафы оплачены. Это всего лишь сбой и ошибка. Будем разбираться. На "Госуслуги" мы подаем иск за подрыв деловой репутации", высказалась представительница Киркорова.

Сам артист тоже прокомментировал произошедшее недоразумение. Он подчеркнул, что штрафы на дороге может получить каждый.

"Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Если вы хотите подробнее узнать о наших следующих действиях, то мы будем подавать встречный иск. Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто", – заявил он в комментарии изданию "Москва 24".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в отношении Филиппа Киркорова составлено 90 административных протоколов из-за неоплаченных дорожных штрафов. Представители артиста сразу заявили, что за Киркоровым не числится никаких неоплаченных штрафов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1945620-filipp-kirkorov-budet-suditsya-s-gosuslugami-iz-za-isporchennoy-sluhami-o-shtrafah-reputatsii/

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