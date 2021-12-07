Киркоров будет судиться с "Госуслугами" из-за испорченной слухами о штрафах репутации

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров собирается подать судебный иск против российских "Госуслуг". Причиной стала испорченная репутация певца из-за слухов о неоплаченных штрафах.

Пиар-директор артиста Екатерина заявила изданию Life.ru, что все дорожные штрафы Филиппа Киркорова погашены. По ее словам, информация об их неуплате является сбоем и ошибкой.

При этом подрыв репутации певца его представители без внимания оставлять не намерены.

"Все штрафы оплачены. Это всего лишь сбой и ошибка. Будем разбираться. На "Госуслуги" мы подаем иск за подрыв деловой репутации", — высказалась представительница Киркорова.

Сам артист тоже прокомментировал произошедшее недоразумение. Он подчеркнул, что штрафы на дороге может получить каждый.

"Штрафы? Ну у всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Если вы хотите подробнее узнать о наших следующих действиях, то мы будем подавать встречный иск. Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто", – заявил он в комментарии изданию "Москва 24".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в отношении Филиппа Киркорова составлено 90 административных протоколов из-за неоплаченных дорожных штрафов. Представители артиста сразу заявили, что за Киркоровым не числится никаких неоплаченных штрафов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1945620-filipp-kirkorov-budet-suditsya-s-gosuslugami-iz-za-isporchennoy-sluhami-o-shtrafah-reputatsii/