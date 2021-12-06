СМИ: Филиппу Киркорову грозят судебные разбирательства и арест

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

В отношении Филиппа Киркорова составлено 90 административных протоколов из-за неоплаченных дорожных штрафов. В результате певцу грозят еще большие штрафы, арест или обязательные работы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 90 протоколов были составлены в отношении Киркорова из-за уклонения от уплаты дорожных штрафов.

Судебные заседания назначена на 14 декабря, они пройдут в одном из судов Москвы.

Издание также сообщило, что по каждому из протоколов певцу грозит наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Между тем, представители артиста заявили, что за Киркоровым не числится никаких неоплаченных штрафов.

"У нас все оплачено, и когда вышла эта новость, мне прислали все чеки, все уведомления, что все оплачено", - прокомментировала пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская.

Адвокаты знаменитости сказали то же самое.

"Я уже уточнил этот вопрос в бухгалтерии компании Филиппа Бедросовича, и там мне сообщили, что все штрафы давно оплачены", — заверил Александр Добровинский.

По его словам, предстоящее слушание в отношении Киркорова станет самым коротким в его практике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1945543-smi-filippu-kirkorovu-grozyat-sudebnye-razbiratelstva-i-arest/