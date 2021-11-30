Сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна в Россию опровергли в Кремле

Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Эпатажный рэпер Моргенштерн после отъезда из России был замечен в Дубае. В Кремле опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведутся переговоры по его возвращению.

Моргенштерн покинул Россию после заявления главы СК о торговле наркотиками, писали в СМИ. После в российской прессе появились сообщения, что администрация президента РФ ведет переговоры с продюсерами музыканта и обсуждает условия его возвращения.

Однако в Кремле опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это известие "уткой", пишет РИА Новости.

Между тем, появилось первое видео Моргенштерна после его отъезда из России. Скандально известного рэпера запечатлели в аэропорту в Дубае. На кадрах, опубликованных в TikTok его менеджером Андреем Клюшиным, Моргенштерна возит в кресле-каталке его супруга Дилара Зинатуллина, сообщает Газета. ru.

Издание также отмечает, что после того, как Моргенштерн покинул Россию, была приостановлена продажа билетов на его концерты. Его шоу в одном из московских клубов было перенесено на весну. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заверил, что это не связано с заявлением главы Следственного комитета России.

"Я бы не стал говорить, что это напрямую связано. Вообще, в последнее время наблюдается повышенное внимание правоохранителей, контролирующих органов к деятельности Алишера. На мой взгляд, несправедливое. Но не уверен, что это связано с данным случаем переноса концертов. Не связываю это напрямую, просто потому, что не знаю", - сказал Жорин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1944663-soobscheniya-o-peregovorah-po-vozvrascheniyu-morgenshterna-v-rossiyu-oprovergli-v-kremle/