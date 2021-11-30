Полиция провела обыск в доме Мэрилина Мэнсона из-за обвинений в сексуальном насилии

Мэрилин Мэнсон. Фото: instagram.com/marilynmanson

В доме американского исполнителя Мэрилина Мэнсона полиция провела обыск в рамках расследования дела о сексуальном насилии, передает TMZ.

Издание со ссылкой на источники пишет, что сотрудники полиции изъяли из дома музыканта жесткие диски и другие информационные носители для анализа.

"Дом Мэрилина Мэнсона кишел детективами из департамента шерифа округа Лос-Анджелес, и это связано с текущим расследованием по делу о сексуальном насилии в отношении него", ­– говорится в статье.

Отмечается, что полицейские пришли к Мэнсону с ордером на обыск рано утром в понедельник, 29 ноября. При этом артиста дома не было.

Ранее Мэрилина Мэнсона обвинили в насилии над несколькими женщинами и лишили работы. Кроме того, ему грозит лишение свободы за нападение на видеооператора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1944637-politsiya-provela-obysk-v-dome-merilina-mensona-iz-za-obvineniy-v-seksualnom-nasilii/