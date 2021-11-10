Против ТНТ возбудили дело после страстного поцелуя мужчин из команды Мусагалиева

Поцелуй Дениса Дорохова: Скрин: телеканала ТНТ

Против канала ТНТ было возбуждено уголовное дело. Соответствующее решение Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло после того, как в одном из выпусков комедийного шоу "Игра" один из участников поцеловал другого мужчину.

В официальном заявлении отмечается, что дело возбуждено уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних"). Об этом сообщает новостной портал МК.

Как известно, ранее команда "Камызяки" под руководством Азамата Мусагалиева сумела отличиться на шоу и заставить всех обсуждать свое выступление.

Дело в том, что в какой-то момент Денис Дорохов, игравший в номере роль невесты в соответствующем наряде, обнял и страстно поцеловал другого участника-мужчину, который играл жениха.

Сцена вызвала шок у многих зрителей. Вскоре о намерении обратиться в прокуратуру заявили депутаты Госдумы.

Резонансное видео уже разлетелось по Сети, набирая многочисленные просмотры и комментарии.

"В каждой шутке, только доля шутки", "Перед таким взглядом Панекина как устоять?", "Эта пропаганда, тошно смотреть", "На это и было рассчитано - шок. Теперь будут мусолить про эту сцену все, кому не лень",

"Что все обвиняют только Дорохова? Там как бы еще его партнер был. Ну это лишнее было согласен, перегнул. Это как шутку в компании внахлест добивать какими-то неуместными фразами, и шутка уже становится не такой смешной",

"А мне зашло, крутой перформанс, Дорохов красавчик", "Где здесь смех? Вроде программа про смех?", "Перебор", "Не могу смотреть", "Без слег не взглянешь", - отреагировали пользователи (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Напомним, Нурлан Сабуров остолбенел от страстного поцелуя мужчин из команды Мусагалиева в шоу "Игра".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1941423-protiv-tnt-vozbudili-delo-posle-strastnogo-potseluya-muzhchin-iz-komandy-musagalieva/