"Мне противно": дочь актера Юрия Яковлева рассказала о домогательствах режиссера

Алена Яковлева. Фото: instagram.com/ayakovleva_official

Дочь известного актера Юрия Яковлева, сыгравшего в фильмах "Ирония судьбы или с легким паром", "Иван Васильевич меняет профессию", рассказала о домогательствах именитого режиссера. По словам актрисы Алены Яковлевой, ее отказы отражались негативно на профессиональной карьере.

Алена Яковлева отметила, что к ней часто приставали с непристойными предложениями во время съемок фильмов.

"Историй была куча. Мне на "Мосфильме" один очень известный режиссер сказал: "Я сделаю тебя звездой… умеешь делать массаж?" Я: "Массаж чего, извините?" А он запер дверь. Я грубо сказала: "Пошел…", и все.

Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так... Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко.

Была еще история. Тоже был известный человек. Очень. Ныне здравствующий чиновник от кино, который сказал: "Ты понимаешь, чем тебе грозит твой отказ?" Я говорю: "Прекрасно понимаю". И на 15 лет я была "вычеркнута", - рассказала она в интервью "Вечерней Москве".

Алена также отмечает, что некоторые актрисы ради карьеры идут на уступки похотливых коллег.

"Когда сейчас начинают пожилые… пожившие, скажем так, тетеньки рассказывать, как их домогались… Я никого не осуждаю, но, друзья мои, да, это ужасно, это нехорошо, это некрасиво, но, простите, если вы на это идете, соглашаетесь - это ваш выбор.

Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15-20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству.

Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой", - заключила актриса.

Напомним, признание актрисы Елены Прокловой в домогательствах прокомментировал Станислав Садальский. Вслед за Прокловой в домогательствах режиссера призналась также Наталья Гвоздикова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1939977-mne-protivno-doch-aktera-yuriya-yakovleva-rasskazala-o-domogatelstvah-rezhissera/